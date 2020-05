Brasil atualiza para 6.750 óbitos por coronavírus

O boletim confirma ainda 96.559 pacientes diagnosticados com a doença, um aumento de 5% (4.970 casos) em um dia. As unidades federativas com maior incidência da Covid-19 são:

Um levantamento feito pelo Metrópoles revela que 25 unidades da Federação estão em estado de calamidade pública por conta da pandemia — apenas Goiás e Distrito Federal não tiveram a situação reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

(Texto: Metrópoles)