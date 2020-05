Secretaria de Saúde começa monitorar Covid-19 em aldeias indígenas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou nesta sexta-feira (1), a execução de um projeto piloto de monitoramento do coronavírus (Covid-19) em aldeias indígenas, começando por Dourados.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, técnicos já foram treinados e o trabalho deve iniciar na próxima quarta-feira (6). “Temos a segunda maior população indígena do País. São 70 mil indígenas em aldeias, reservas e áreas urbanas de Mato Grosso do Sul”, justificou Resende.

Segundo ele, serão colhidos 10 exames semanais em indígenas de Dourados. A intenção é levar o projeto para outras cidades do Estado nas próximas semanas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)