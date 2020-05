Maria Cecília e Rodolfo faz LIVE e doação vai ajudar HRMS

Acontece neste sábado, 2 de maio, a tão esperada LIVE da dupla Maria Cecília e Rodolfo, abrindo a serie de shows do projeto #SescCasa. A LIVE começa às 20h30 (horário de MS) e será transmitida pelo canal da dupla no Youtube .

O objetivo é levar emoção ao grande número de fãs e o público e arrecadar donativos que serão revertidos na compra de insumos básicos e equipamentos de proteção individual para hospitais e trabalhadores da saúde.

Único casal do mundo sertanejo, Maria Cecília e Rodolfo são grandes colecionadores de sucessos. Você de Volta, Os Dias Vão, A Fila Andou, Mato e Morro Por Você, Coisas Esotéricas, Três Palavras, O Troco, dentre tanto outros, formarão o repertório do show que promete não ter hora pra terminar. “É uma felicidade imensa realizar a apresentação, e, desta forma, estar perto dos nossos fãs, ajudar aos mais necessitados e levar alegria às casas de todo o país! E porque não do mundo? Para a internet, não existem barreiras“, falam os cantores.

Maria Cecília e Rodolfo se conheceram na faculdade de zootecnia em Campo Grande. Sul-mato-grossenses assumidos, de alma e coração, expandiram a cultura sertaneja através das canções interpretadas. A nova batida, misturada as letras diretas e atuais, tão presentes no estilo dos cantores, deu início ao movimento que, posteriormente, ficou conhecido como ‘sertanejo universitário’. O formato, na época, também não era comum, já que o segmento era regido, em sua maioria, apenas por homens.

Quebrando todos os padrões e apresentando um conceito ainda mais popular, Maria Cecília e Rodolfo demoraram pouco tempo para conquistar o mercado e uma legião por todo o Brasil.

No campo e num clima bem intimista (exatamente do jeito que eles gostam!), Maria Cecília e Rodolfo prometem realizar um espetáculo aos fãs. Na oportunidade, a dupla estará acompanhada pelos músicos presentes nos primeiros registros, para resgatar e reviver os momentos inesquecíveis onde tudo começou.

(Publicação: Danilo Galvão com informações de Assessoria)