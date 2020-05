Em Dourados, criança morre sufocada após cair em carreta carregada por grãos

Uma criança, identificada como Breno Gabriel Amorim, de 6 anos, morreu nesta sexta-feira (1º), após cair em uma carreta carregada de feijão a granel e ser sugada pelo movimento dos grãos. O caso aconteceu em uma cerealista, localizada na rodovia BR-163, na saída de Dourados para Campo Grande.

De acordo com o Dourados News, conforme informaram as testemunhas, o menino estava em cima da carroceria de uma carreta carregada de feijão – manobrada pelo avô – e no momento que começou a ser descarregada, Breno perdeu o equilíbrio e caiu sobre a carga, ficando sufocado entre os grãos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Dourados foram acionadas, mas ao chegarem no local, a criança não apresentava mais sinais de vida.

(Texto: Izabela Cavalcanti)