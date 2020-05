Brasil registra mais de 91 mil casos e 6,3 mil mortes por coronavírus

O Brasil atingiu a marca de 91.589 pessoas infectadas por coronavírus (Covid-19) e 6.329 mortes decorrentes da doença. Nesta sexta-feira (1), de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados no país 6.209 casos do vírus e 428 novos óbitos, ambos apresentam um aumento de 7% em relação ao dia anterior (30).

São Paulo continua como o epicentro da pandemia no Brasil, com 30.374 casos e 2.511 falecimentos. Em seguida está o estado do Rio de Janeiro, com 10.166 casos e 921 óbitos; Pernambuco com 7.334 infectados e 603 mortes; Ceará tem 7.879 casos e 505 mortes e o Amazonas registra 5.723 caos e 476 óbitos.

Além disso, também foram registradas mortes na Bahia (117), Maranhão (204), Pará (235), Espírito Santo (96), Paraná (89), Minas Gerais (88), Paraíba (67), Rio Grande do Sul (58), Rio Grande do Sul (56), Alagoas (53), Santa Catarina (48), Amapá (37), Distrito Federal (30), Goiás (29), Piauí (24), Acre (19), Rondônia (18), Sergipe (14), Mato Grosso (11), Mato Grosso do Sul (9), Roraima (8) e Tocantins (3).

(Texto: Izabela Cavalcanti)