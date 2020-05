Barreiras sanitárias contribuem para o combate da Covid-19

Uma das principais medidas para combater o novo coronavírus no estado de Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (30), completou um mês. As dezessete barreiras sanitárias foram instaladas pelo Governo do Estado. A primeira base instalada foi no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

“As barreiras foram viabilizadas pelo nosso governador Reinaldo Azambuja para criar a primeira defesa da sociedade sul-mato-grossense perante a pandemia. De todas as ações feitas pelo Governo do Estado, as barreiras são uma das principais”, pontua o presidente da Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS), coronel do Corpo de Bombeiros Militar Hugo Djan.

Os dados divulgados pela CCS/MS revelam que a principal porta de entrada de pessoas continua sendo nas divisas com o Estado de São Paulo. Os municípios de Três Lagoas e Bataguassu registraram, juntas, a entrada de 165.325 mil pessoas no Estado.

E desde o início das operações das barreiras sanitárias, 70 casos suspeitos de coronavírus foram registrados, porém, nenhum caso foi confirmado pelas equipes para a Covid-19.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)