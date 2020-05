70% dos estados com mais mortes por covid-19 são do N e NE

Infelizmente a pandemia avança no Brasil, e o país agora é o nono do mundo com maior número de infectados por covid-19. São agora 85.380 casos contra 82.862 da China, que ocupava antes essa posição.

Os óbitos em todo o país chegaram a 5.901. Levando em conta as mortes por milhão de habitantes, sete dos dez primeiros Estados são do Norte ou Nordeste.

O Amazonas é o 1º, com taxa de 91,7. O avanço do coronavírus e o agravamento da situação política levaram o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, a aceitar pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima na quinta- feira. O mandatário é acusado de má gestão da saúde pública.

(Texto: Danilo Galvão, com informações do Poder360)