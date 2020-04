Secretários de MS apresentam medidas contra coronavírus para ministro da Saúde

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, representando o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, participaram de uma videoconferência com o secretário Executivo do Consórcio Brasil Central, Jader Julianelli, o ministro da Saúde, Nelson Teich e demais governadores da região Centro-oeste, para discutir as metidas que foram e quais deveram ser tomadas no combate ao novo coronavírus.

Durante o encontro Riedel explicou as estratégias para o combate da pandemia no Estado, que já somam 100 ações desenvolvidas pelo governo e deu ênfase às barreiras sanitárias. “Como temos um leque de fronteira muito grande com os municípios do Sul, Sudeste e o próprio Centro-Oeste, muito mais no intuito de monitorar a entrada de pessoas aqui em Mato Grosso do Sul, foi implementada 17 barreiras sanitárias ao longo de tais fronteiras e do Aeroporto Internacional de Campo Grande”.

Além disso, o secretário Eduardo Riedel apresentou o panorama do Estado. “Dos 79 municípios, temos 21 em que existe pelo menos um caso de contaminação, os outros ainda seguem sem nenhum registro”.

O secretário Geraldo Resende explicou das dificuldades na compra de equipamentos e falou do recebimento dos testes. “Conseguimos com apoio de outras entidades, melhorar nossa capacidade de testagem. Fizemos a ferramenta de drive-thru no Estado, em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, queremos ampliar a iniciativa levando-a para as regiões de fronteiras, uma medida da qual fomos pioneiros”.

Além disso, Resende enfatizou a importância do apoio do Governo Federal para o Hospital da Mulher e da Criança, em Dourados, no trabalho de transformá-lo em referência no tratamento da doença e salientou da preocupação com a população indígena do Estado. “ A segunda maior população indígena do Brasil está aqui no Estado e na semana que vem vamos fazer uma ação específica para eles. Os indígenas que estão retornando das colheitas na região Sul vão ser avaliados nas barreiras sanitárias”.

O ministro parabenizou o trabalho feito em Mato Grosso do Sul e avaliou como ‘muito bom’ as medidas tomadas aqui, salientando a importância da comunicação entre os secretários da região: “Eu espero que este seja um canal efetivo de comunicação de cidade e de estados, e que usem esse canal para que exista uma colocação de cada um de vocês pelo COE. Estaremos sempre disponíveis”, disse Teich.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)