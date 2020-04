Rússia tem 100 mil casos e aumento diário de covid-19

O número de casos confirmados de coronavírus na Rússia passou da marca de 100 mil nesta quinta-feira (30), na esteira de um aumento diário recorde de casos novos e dias depois de o presidente Vladimir Putin alertar que o pico do surto ainda está por vir.

A Rússia, o maior país do mundo por território, está em isolamento desde que Putin anunciou o fechamento da maioria dos espaços públicos no final de março.

Nesta semana, o país ultrapassou China e Irã em número de casos confirmados. Mas, embora esteja subindo na lista dos países com a maior quantidade de casos confirmados, até agora registrou muito menos mortes do que aqueles mais atingidos.

Atualmente a Rússia tem 106.498 casos, disse o centro de reação de crise do coronavírus do país nesta quinta-feira, acrescentando que 101 pessoas diagnosticadas morreram nas últimas 24 horas. Com isso, o total oficial de mortes está em 1.073 pessoas.

(Terra)