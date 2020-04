Quinta-feira de calor e baixa umidade do ar em MS

O ar fica mais seco e quente nesta quinta-feira (30) em Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo em todas as regiões do Estado é de calor, céu claro e baixa umidade do ar nos picos mais quentes.

As temperaturas neste dia podem variar entre 17°C e 37°C com tendência a estável. O calor deverá ser maior na região do Pantanal. Em Campo Grande, a meteorologia aponta temperatura máxima de 31ºC, enquanto a mínima pode atingir 20ºC.

Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 75% no início do dia, e 30% conforme o sol esquenta a partir da tarde.

(Texto: João Fernandes com assessoria)