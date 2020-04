Prefeitura torna obrigatório o uso de máscaras no transporte público

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, tornou obrigatório o uso de máscara dentro do transporte público em Campo Grande. A medida foi tomada como uma forma de prevenir o contágio do coronavírus e passa a valer a partir da próxima segunda-feira (04).

O executivo da pasta determinou que os usuários do transporte coletivo vão ter que usar, obrigatoriamente, as máscaras descartáveis, reutilizáveis ou caseiras durante a utilização do sistema. Quanto ao Decreto n. 14.271, de 29 de abril de 2020, ainda que fica proibido o transporte de passageiros em pé no interior dos veículos de transporte coletivo público urbano.

Quanto as ameaças de paralisação do Consórcio Guaicurus, Marquinhos Trad esclareceu durante sua live desta quinta-feira, que os contratos têm direitos e deveres ser cumpridos pelas duas partes, e uma das obrigações do contratado, é que o transporte urbano seja contínuo, por isso se a corporação de fato parar, o único modo de interferência cabível, é recorrer à justiça.

Exceções se aplicam para quando atendidos os requisitos abaixo:

– veículos classificados como Micro, fica permitido o transporte de no máximo 3 (três) passageiros em pé;

– veículos classificados como Leve ou Médio, fica permitido o transporte de no máximo 5 (cinco) passageiros em pé;

– veículos classificados como Alongado, fica permitido o transporte de no máximo 7 (sete) passageiros em pé.

As regras não devem ser aplicadas aos veículos classificados como Executivo, nos quais fica proibido o transporte de passageiros em pé. Nos veículos dotados de climatizador ou ar-condicionado, em que as janelas sejam lacradas, os equipamentos deverão estar no modo renovável.

(Texto: Karine Alencar)