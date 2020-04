O novo hobby da atriz Giovanna Lancellotti

Novas possibilidades artísticas estão aparecendo nessa quarentena. A atriz Giovanna Lancellotti está muito feliz e orgulhosa com os resultados das suas pinturas e peças de decoração.

Ela aproveita o período de distanciamento social para recarregar as energias com o novo hobby.

As peças são feitas apenas para uso próprio e têm sido a principal ocupação no último mês. Mesmo com a pandemia, a atriz tem um ano bem agitado, com muitos novos trabalhos.

Giovanna está no ar com a comédia romântica “Ricos de Amor” na Netflix. Logo mais ela estará nos cinemas com os filmes: “Incompatível” e “Nada É Por Acaso”.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal Terra)