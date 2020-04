Lula diz que não vai se candidatar novamente à Presidência e fala que quer ser ‘cabo eleitoral’

O ex- presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não pretende se candidatar na próxima eleição de 2022 para ser executivo da pasta. As declarações foram feitas durante uma entrevista ao Uol, na qual ele afirmou que pretende ainda ser um cabo eleitotal.

“Fico olhando minha vida já fui longe demais, acho que quando chegar 2022 o PT tenha candidato. Eu, sinceramente, vou estar com 77 anos quando chegar outubro de 2022. Se eu tiver juízo, tenho que ajudar com que o PT tenha outro candidato e que eu seja um bom cabo eleitoral. Quero ajudar a eleger alguém que tenha compromisso com o povo trabalhando”, disse.

“Para que eu fosse candidato em 2022 teria que estar com 100% de saúde, com a disposição que eu tenho agora, porque não posso ser candidato e ficar um velhinho arrastando o pé dentro do palácio, isso não é bom. Já prestei serviço para o país. Espero que o Brasil e o PT não precisem de mim”, finalizou.

(Texto: Karine Alencar)