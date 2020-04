Lucro de empresas de bebidas alcoólicas cai 71% em abril

A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) aponta uma queda média de 71% no faturamento das empresas de bebidas alcoólicas na primeira quinzena de abril. Para a presidente-executiva da instituição, Cristiane Foja, a diminuição de vendas está intimamente ligada ao fechamento de bares e restaurantes. No entanto, ela comenta que o consumo destes produtos costuma reagir imediatamente à renda dos brasileiros.

“A bebida alcoólica é um complemento ao convívio social, às celebrações e aos encontros festivos. No isolamento social, não há esta interação em larga escala”, diz Cristiane ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Uma pesquisa encomendada pela Abrabe à KPMG, em outubro de 2019, mostrou que 61% do consumo de bebidas alcoólicas acontece em bares, restaurantes, casas noturnas e eventos.

Mas, para além do fechamento destes estabelecimentos, a recessão econômica que se desenha para os próximos meses também deve influenciar o padrão de consumo dos brasileiros quando se trata de bebida. “Quando há uma crise econômica no País, os consumidores fazem um down-grade de produtos ou, ainda, acabam acessando bebidas provenientes do mercado ilegal. Vimos isso em 2014 e 2015”, comenta Cristiane.

A queda de faturamento registrada de 1 a 15 de abril nas empresas do ramo é maior que a da última pesquisa. A queda média no faturamento da segunda quinzena de março foi de 52%. A pesquisa foi feita junto às empresas associadas para acompanhar a evolução do impacto econômico devido à covid-19.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do jornal Isto È)