Governo avisa que pode tomar medidas restritivas por conta do baixo isolamento

O Governo do Estado informou hoje quinta-feira (30), que algumas medidas restritivas poderão ser tomado por conta do baixo isolamento social que a população tem seguido. De acordo com os dados da pasta, há dias os índices abaixo dos 40% vêm se repetindo em grande parte dos municípios do interior do Estado.

“Ainda não houve a necessidade de fazer um lokdown ou uma intervenção direta. Isso só vai acontecer se a pandemia evoluir requisitando essas medidas por parte do Governo do Estado no local, município ou na região adequada”, chamou a atenção o secretário de governo e gestão estratégica, Eduardo Riedel.

A nível nacional, o relaxamento das medidas de distanciamento pode cobrar um alto “preço” dentro de poucos dias. Estudo da Imperial College de Londres, um dos grupos científicos mais reconhecidos na análise da pandemia, aponta que o Brasil tem atualmente a pior situação do mundo e que o número de mortos que atualmente está em 5,5 mil, pode dobrar até domingo.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)