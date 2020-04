Etanol apresenta diferença nos preços de 75% em MS

O setor especializado da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou uma pesquisa em 137 postos de gasolina do dia 13 a 28 deste mês, e constataram diferença percentual de 75,32% no preço do etanol, na modalidade débito, uma vez que o produto pode ser adquirido por R$ 2,099 no Auto Posto Bandeiras ou por R$ 3,680 no Posto Imbirussu.

A verificação de preços também se deu em relação à gasolina comum, aditivada e diesel S10 e S500 nas modalidades de venda à vista em dinheiro, no débito e crédito.

Também no que tange à aquisição do Diesel S10 na modalidade de crédito, ressalte-se que há uma diferença de 41,49%. O produto foi encontrado por R$ 3,099 no Auto Posto Nações Indígenas e por R$ 4,399 no posto Afonso Pena.

Como ocorre a cada pesquisa realizada pelo Procon Estadual, a equipe estabeleceu termos comparativos entre os dois trabalhos mais recentes, a atual e a realizada em fevereiro passado.

O detalhe, neste caso, é que todos os produtos que constavam no levantamento sofreram redução de preços. No comparativo se verifica defasagem de 17,25% no preço do etanol vendido em dinheiro (em fevereiro custava R$ 3,528 e agora foi encontrado a R$ 3,009) bem como 17,21% no mesmo produto quando vendido no débito (R$ 3,528 em fevereiro e R$ 3,010 nesta última pesquisa).

(Texto: João Fernandes com assessoria)