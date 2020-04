Valor da venda de Pedrinho sobe em R$ 10 milhões

A pandemia de coronavírus provocou a paralisação de inúmeros setores. No entanto, há clubes que sairão em vantagem, como é o caso do Corinthians, que vendeu Pedrinho ao Benfica por 20 milhões de euros e vê o valor convertido aumentar a cada subida da moeda europeia.

E esse aumento é significativo, na casa de mais de R$ 10 milhões em pouco mais de um mês e meio. Em 11 de março, dia que o negócio foi divulgado, Pedrinho custava R$ 108,5 milhões, já em 28 de abril o meia-atacante passou a custar, na moeda brasileira, R$ 119,2 milhões, ou seja, R$ 10,7 milhões a mais do que há um mês e meio.

Essa análise pode ser feita ainda pois o Benfica não pagou o Corinthians pela transação. Na época ficou acordado que o o clube português faria o pagamento em quatro parcelas, sendo a primeira em julho deste ano. No entanto, os dirigentes do Timão solicitaram o depósito adiantado de parte do valor para ajudar durante esse período de paralisação no futebol.

Vale lembrar que o Corinthians fica com 70% do valor total da venda e os 30% restantes ficam com Pedrinho e seu empresário. Sem contar o bônus de 2 milhões de euros (R$ 11,9 milhões) que o Timão ainda pode receber caso o meia-atacante atinja algumas metas enquanto jogar em Portugal. Com a paralisação dos campeonatos, pode ser que ele não atue mais pelo Alvinegro, mas não há data determinada para o jogador se apresentar ao novo clube.

(Texto: Lance!)