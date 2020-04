Thiago Martins revela que ensinou beijo técnico para Anitta

Thiago Martins contracenou com Anitta durante uma participação da cantora na novela ‘Amor de Mãe’, da TV Globo, fez revelações do beijo técnico que trocou com a poderosa na trama.

Martins afirmou que os beijos foram totalmente profissionais. “Ela estava nervosa porque nunca atuou. Como personagem, ela estava muito nervosa. Tentei fazer o máximo para que ela ficasse tranquila”, disse ele.

Antes de gravar as cenas quentes na novela, Anitta disse que não sabia dar beijo técnico e Thiago ajudou a colega em cena: “Foi tranquilo e respeitoso. Ela foi uma querida. Uma parceira. Falei isso para todo mundo, ela foi uma grande parceira que eu tive e que ganhei em 2019”.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)