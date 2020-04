Soldados fazem desinfecção no Hospital Regional

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), intitulado como unidade referência para o tratamento de coronavírus, recebeu uma descontaminação total na ala de combate à doença. Pelo menos 12 soldados do Exército Brasileiro, estiveram no local ontem terça-feira (28) para realizar a ação.

Os militares que estava vestidos com roupas específicas, utilizam bombas costais e fizeram e desinfecção do Pronto Atendimento do hospital. A ação durou pouco mais de 40 minutos, e também atuou na ala psiquiátrica sem interferir nos atendimentos hospitalares.

No decorrer da ação foram tomadas medidas protetivas, como isolamento e interdição de acessos para garantir a segurança da população e dos profissionais que participaram da atividade. Na tarde desta quarta-feira (29), o Exército retorna ao HR para desinfectar todo o hospital de campanha, montado para ser usado no enfrentamento pelo Covid-19.

De Acordo com o Tenente-Coronel Sérgio, o hospital, ainda receberá novas visitas do equipe de desinfecção futuramente, quando será atendida toda a demanda hospitalar.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)