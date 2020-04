Polícia apreende mais de 70kg de maconha em veículo

Nesta quarta-feira (29), em Campo grande foram apreendidos 72 Kg de maconha, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Equipes do Núcleo de Operações Especiais, Grupo de Operações com Cães e da Divisão de Operações Aéreas fiscalizavam no km 454 da BR-163, quando abordaram um VW/Gol, placas de Gurupi (TO). O motorista, de 30 anos, estava acompanhado por um passageiro, de 22.

Com o auxílio dos cães do GOC/MS, os agentes descobriram 104 tabletes de maconha escondidos no estofado e na lateral do veículo. Ao todo, foram apreendidos 72 Kg da droga.

Os presos confessaram ter carregado o entorpecente em Dourados e deveriam retornar para o Tocantins. Disseram também que receberiam R$ 6 mil pelo transporte. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil em Campo Grande com o veículo e a maconha.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)