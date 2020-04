MS possui 1.468 leitos para tratar pacientes com Covid-19

Buscando cada dia preparar o Estado para enfrentar o coronavírus (Covid-19), o Governo de MS, por meio da Secretária de Estado de Saúde (SES), ampliou para 1.468 o número de leitos destinados ao tratamento da doença. Nesta quarta-feira (29), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI referente ao Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo coronavírus.

Estão disponíveis 705 leitos clínicos adulto, 174 leitos clínicos pediátrico, 145 leitos de UTI adulto e sete leitos de UTI infantis. Em ampliação: 279 leitos clínicos adulto; 14 leitos clínicos pediátrico; 141 leitos de UTI adulto e 3 leitos clínicos

A readequação do mapa mostra que alguns leitos que antes estavam em ampliação ficaram prontos e agora estão disponíveis para utilização. Por exemplo, no dia 24 eram 75 leitos de UTI e agora são 145 leitos de UTI (adulto) disponíveis para o covid-19.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a situação confortável na disponibilidade leitos não pode representar uma diminuição nas medidas de contenção para evitar a propagação do vírus. “O Exército do SUS precisa ser fortalecido e cada um precisa fazer sua parte, mantendo o isolamento social, as regras de higiene e os cuidados com os grupos de risco”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)