Microsoft tem alta no lucro a US$ 10,75 bi no 3° tri fiscal

A Microsoft informou que registrou lucro líquido de US$ 10,75 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, um avanço de 22% na comparação com igual período do ano passado. O lucro por ação diluído ficou em US$ 1,40, alta de 23% na mesma comparação e superior à previsão de US$ 1,29 dos analistas ouvidos pelo FactSet. Após o balanço, a ação subia 1,54% no after hours em Nova Yor, às 17h16 (de Brasília).

A receita da empresa ficou em US$ 35,0 bilhões, alta anual de 15%. A receita operacional foi de US$ 13,0 bilhões, crescimento de 25%. A companhia afirmou em seu comunicado que a pandemia de coronavírus “teve impacto líquido mínimo na receita total” no período.

A Microsoft informou que a receita em seus produtos de consumo para escritórios e com os serviços em nuvens aumentou 15%, na comparação anual. A receita com o LinkedIn subiu 21%. A receita com o serviço de nuvem inteligente, por sua vez, teve crescimento anual de 27%, a US$ 12,3 bilhões.

A companhia informa ainda que retornou aos acionistas US$ 9,9 bilhões no período, na forma de recompra de ações e dividendos, um avanço anual de 33%.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)