Leifert sobre gravidez: Projeto mais desafiador da vida

Após a esposa anunciar no Instagram que estava grávida, Tiago Leifert foi às redes para falar sobre o assunto pela primeira vez. O apresentador também aproveitou o momento para se despedir oficialmente da temporada do “BBB 20”.

“À equipe do BBB: vcs são PROFISSIONAIS. Obrigado. Todo carinho q recebi desde ontem deveria ir pra vocês. Sem vocês eu não existo”, disse.

Complementou ao falar do público, que contribuiu com o recorde de audiência do reality, na final da última segunda-feira (27). Anteriormente, este pico pertencia à edição de 2010. “E a você que me acompanha aqui e na TV, obrigado por cuidar sempre tão bem de mim, me proteger. Me sinto em casa quando estou no ar, conversando com vocês”, agradeceu.

Para finalizar, Leifert mencionou o futuro da sua vida pessoal. “Fim de jogo! Agora vou me preparar para o projeto mais desafiador da minha vida: uma menininha”, afirmou. Daiana Garbin, mulher de Tiago, fez o anúncio na terça-feira (28), um dia após a final do programa e já contou o sexo de bebê.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Famosidades)