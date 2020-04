Covid-19: Brasil registra 6.276 casos em um dia e total chega a 78,1 mil

Os novos casos de coronavírus (Covid-19) no Brasil bateram novo recorde nesta quarta-feira (29), registrando 6.276 em apenas um dia, dessa forma, o número total de infectados subiu para 78.162. As mortes tiveram um incremento de 449 em 24 horas, subindo para 5.466.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, 34.132 pacientes foram curados da doença.

São Paulo continua como epicentro da pandemia no Brasil, com 2.247 falecimentos registrados. Em seguida está o estado do Rio de Janeiro, com 794; Pernambuco, com 538; Ceará, 441 e Amazonas, 380.

Além disso, também foram registradas mortes no Maranhão, com 145; Pará, com 129; Bahia, com 86; Paraná, com 82; Minas Gerais, 80; Espírito Santo, 76; Paraíba, 58; Rio Grande do Norte, com 53; Rio Grande do Sul, com 50; Santa Catarina, 44; Alagoas, 41; Distrito Federal, com 28; Amapá, 31; Goiás, 27; Piauí, com 24; Acre, 17; Sergipe, Mato Grosso, onze; Rondônia, com 15; Mato Grosso do Sul, com nove; Roraima, com seis e Tocantins, com três mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti)