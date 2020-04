Com R$ 866 mil, SES adquire reagentes laboratoriais para diagnosticar diversas doenças

Com um contrato no valor de R$ 866 mil, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) vai realizar aquisições de reagentes laboratoriais para diagnóstico de diversas enfermidades, em quatro laboratórios pertencentes ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (29),

O contrato se refere à aquisição de reagentes para atender os diagnósticos de tuberculose, HIV, hepatites virais, sífilis, toxoplasmose, HTLV (vírus linfotrópico da célula humana) e atenderá a demanda dos seguintes laboratórios: virologia, hepatites virais, tuberculose e imunologia.

Para o diretor do Lacen, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, a aquisição se faz necessária diante da demanda e da urgência de diagnóstico para essas doenças. “São graves enfermidades que precisam de rápido resultado para efetivo tratamento e, por isso, a compra emergencial, para não atrasar os exames”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)