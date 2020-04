Câmara terá acompanhamento de casos de coronavírus

A Câmara de Vereadores de Campo Grande terá uma sala de monitoramento dos casos de coronavírus, acompanhando em tempo real as atualizações obtidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) dos hospitais e unidades de saúde, como forma de direcionar as ações, projetos e medidas de fiscalização. A intenção é, a partir desses dados, ampliar o contato com os bairros, criando uma rede de informação integrada para repassar orientações e obter dados sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos moradores, debatendo com o Executivo as melhores estratégias para solucioná-las.

As informações foram repassadas pela Comissão Especial em apoio ao Combate a COVID -19 da Casa de Leis, durante live na manhã desta quarta-feira (29), conduzida pelos vereadores Dr. Livio e Eduardo Romero, com a presença do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho. A Comissão é composta ainda pelos vereadores Delegado Wellington, Betinho e Pastor Jeremias Flores. O secretário fez uma apresentação dos principais dados referentes ao Plano de Contingência de Enfrentamento ao Coronavírus da Capital, medidas executadas, estrutura hospitalar e pontuou as dificuldades enfrentadas para compras de equipamentos, como máscaras e respiradores, devido à alta dos preços decorrentes da pandemia.

A intenção é montar ainda uma rede de informação integrada para facilitar a difusão de informações com os bairros, envolvendo conselhos regionais, lideranças e contando com o apoio da Secretaria de Saúde. O vereador Dr. Livio citou exemplo de projeto piloto na região do Parque Lageado, envolvendo toda comunidade, pensando em 4 eixos: da informação e da capacitação; produção e distribuição de máscaras; assistência social com arrecadação de alimentos e roupas; facilitação da estrutura e assessoria voltada para as pessoas que necessitam do cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Modelos semelhantes devem ser implementados em outros bairros.

Uma preocupações na pandemia de coronavírus é com a quantidade de leitos, considerando que outros estados enfrentam colapso no sistema de saúde. No entanto, os dados mostraram total de 297 leitos clínicos e 109 em seis hospitais de Campo Grande. Em média, a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 4,88% (15 leitos) e as de UTI é de 3, 65% (3 leitos).

Compras

Os dados contam ainda com projeções feitas com apoio de estatísticos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e auxiliam a direcionar os investimentos prioritários da Sesau. “Se houver um aumento de 25% da taxa de notificação, a estimativa para a quantidade máxima aumentará para 416, conforme a projeção, tendo como o ponto de inflexão estimado o dia 2 de maio. Se o aumento for de 50% a estimativa para a quantidade máxima aumentará para 531 e a estimativa para o ponto de inflexão é o dia 16 de maio”, exemplificou o secretário sobre algumas das projeções.

Os respiradores custavam em média R$ 57 mil, mas a previsão de entrega era de 120 dias. Para entrega em até duas semanas, os valores saltam para até US$ 94 mil. “Hoje a situação atual não justifica a compra de respiradores”, disse José Mauro Filho. Também houve realinhamento de preços com a empresa que fornece luvas. Em relação às máscaras, a última aquisição foi suficiente para garantir o produto pelos próximos três a quatro meses. A caixa com 50 unidades está custando até R$ 180.

O VÍDEO COMPLETO PODE SER ACESSADO AQUI . Todas as quartas-feiras, às 9h30, a Comissão Especial promove lives para discutir temas relacionados ao coronavírus em Campo Grande. A população pode participar as perguntas são respondidas pelos vereadores e convidados.

(Texto: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal )