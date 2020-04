Acidentes tem queda de 34% no primeiro trimestre na Capital

No primeiro trimestre de 2020, o número de acidentes registrados em Campo Grande apresentou queda de 34%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Rudel Trindade, a mudança no cenário se deve à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Conforme dados divulgados pelo Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), enquanto o ano passado alcançou a marca dos 3.294 acidentes de trânsito na Capital, este ano foram apenas 2.163.

“Claro que é um número bastante representativo para nós, embora seja reflexo de um momento delicado com a propagação desse vírus, que vem assombrando o mundo inteiro. No entanto, creio que seja também um momento de muita reflexão para todos nós, principalmente enquanto condutores”, afirmou Rudel.

No mês de março, momento crucial de lockdown em todo o País, o número de mortos teve uma redução de 80% apenas em Campo Grande, passando de dez mortes no ano passado para apenas duas neste ano. O número de acidentes com vítimas computados no mês de março caiu 25,8% passando de 1.222 no ano passado para 906 neste ano.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)