Zambelli diz que Moro criou provas e Alexandre de Morais é PCC

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou na tarde de segunda-feira (27) que o ex-ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) agiu de forma proposital para gerar provas em conversas com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), exibidas na edição de sexta-feira do Jornal Nacional, a respeito da demissão de Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal.

“Se você perceber, o print que o Moro deu foi às 7h33 da manhã. E ele terminou de escrever para o presidente às 7h33 manhã. Então, ele tira print no mesmo momento da conversa. Já dá para perceber, no dia 23 de manhã, que ele estava com intenções de criar provas”, acusou a deputada em entrevista à rádio Jovem Pan.

De acordo com a parlamentar, a relação entre Bolsonaro e Moro nunca foi absolutamente harmônica, já que sempre houve conflitos de pensamentos e de estilos entre os dois: “A gente tem de um lado o ministro Moro, que me chama de ‘prezada’ desde que me entendo por gente, que chama meu marido de ‘coronel’. O Moro é assim, reservado. E do outro o Bolsonaro, que fala palavrão, desce de chinelo para dar entrevista. Eu quis tentar aproximar os dois. Acho que não deu liga. Aí o Moro, na possibilidade de trocar o diretor da Polícia Federal, não quis mais participar disso”, disse.

“Acho que o Moro estava um uma bolha de pessoas dizendo que ele não precisava disso, que ele pode ser presidente em 2022, para largar o Bolsonaro. Talvez ele tenha passado por isso. Ele nunca foi um cara de direita. Ele não é comunista. Mas ele nunca foi superconservador. Ele é desarmamentista. Barrou trechos dos decretos sobre as armas, que é uma promessa de campanha do presidente e ele tem que cumprir”, acrescentou.

O ex-ministro Moro afirmou, por meio de sua assessoria, que não comentará as declarações da deputada.

“Sobre o Alexandre de Moraes, me desculpa, mas às vezes acredito que a ligação dele com o PCC era verdadeira. Porque ele está envolvido na causa de investigar pessoas que faziam o bem pelo Brasil”, disse.

(Texto: João Fernandes com Uol)