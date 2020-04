Rafa Kalimann destaca projeto na África: “Não vou desistir”

Rafa Kalimann, uma missionária que estava no “BBB20” no intuito de ganhar o prêmio e ajudar pessoas da África, porém ficou com o segundo lugar na final e rebateu as críticas que recebeu durante o programa por conta do trabalho voluntário que realiza.

“Imaginei que usariam isso para me criticar. Sempre fui criticada e sabia que não seria diferente em uma proporção maior agora”, declarou. Ela ainda explicou como foi seu processo para iniciar os trabalhos na ONG.

“Isso é uma coisa que me ataca, e isso começou quando estava em um momento delicado na minha vida, estava tudo muito ruim. E foi quando Deus colocou a ONG da minha cidade na minha vida. Fiz um primeiro bazar lá e não entendia qual era meu papel, mas tinha amor para dar. E fui entendendo que meu papel era conectar as pessoas à realidade daquele lugar. E hoje são centenas de pessoas beneficiadas com esse trabalho, que acontece há 7 anos”, explicou.

Apesar de não ter ganho o prêmio de um milhão e meio, Rafa afirmou que o valor integral de 150 mil reais será destinado para ajudar a ONG. “Não conseguirei iniciar o projeto, mas vou atender à comunidade sim. Não vou desistir desse projeto, um milhão e meio seria o início dele, mas mesmo assim eu vou manter”, revelou.

(Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)