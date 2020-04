Portugal suspende estado de emergência a partir de maio

A quarentena do novo coronavírus (covid-19) será suspensa a partir do dia 3 de maio em Portugal, no entanto, a reabertura da economia será um processo lento e gradual. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (28) pelo presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Os portugueses têm de ter a noção de que a contenção continua a ser importante para que possamos dar pequenos passos e constantemente avaliar (a situação)”, afirmou ele em uma coletiva de imprensa ao anunciar o fim de um estado de emergência imposto pela primeira vez em 18 de março.

O país tem cerca de 24.322 casos confirmados e outros 1.389 recuperados. O número de óbitos causados pelo covid-19 é de 948.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)