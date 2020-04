Policiais encontram esquema de tráfico e moradora não sabia

Nessa terça-feira (28), na cidade de Eldorado, Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam um homem por Tráfico de Drogas.

Os militares, com a informação de que haveria droga em uma residência, foram até o local para averiguação com o apoio de uma viatura da Força Tática, do 12º Batalhão de Polícia Militar.

Na residência dos fundos os policiais conversaram com o filho da mulher; o homem, de 24 anos de idade, permitiu a vistoria. Os vários volumes prensados do entorpecente estavam escondidos em um dos cômodos da casa e pesaram 188 quilos.

Questionado sobre o ilícito, o homem disse que foi contratado para guardar a droga por uma semana. Disse que sua mãe não sabia que o entorpecente estava no local.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)