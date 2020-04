Pastor que entrou na Favela do Mandela sonha mais alto

Anderson Alves recebe convite e aceita novo desafio de pré-candidatura a vereador

Oito anos depois da primeira tentativa, o jovem pastor Anderson Alves deve novamente concorrer a uma das 29 cadeiras legislativas de Campo Grande. Agora, com 37 anos, ele viverá o desafio com um espelho, um novo partido e também mais experiência na área social. Ele espera repetir o feito do amigo Jeremias Flores, hoje vereador da Capital e um dos nomes políticos da Assembleia de Deus.

“O caso dele foi um exemplo, assim como o mandato que ele vem exercendo, de forma eficiente e voltado a população, e como o olhar cristão. Em 2012, disputei, acabou não dando o resultado que eu esperava, mas ficou lições e muito orgulho do que consegui passar na época a todos. Hoje, com mais bagagem veio a convocação do PP, para que eu fosse um pré-candidato, e estou acreditando que é possível. O ministério me fez conhecer bem realidades de Campo Grande que precisamos mudar”, destaca o pastor que recentemente conseguiu um feito muito difícil para qualquer figura pública: ser aceito na Favela do Mandela.

“É uma comunidade que não permite a entrada de ninguém, e onde vivem mais de duas mil pessoas, em absoluta vulnerabilidade. Graças a nossa vontade de ajudar, e a muito diálogo, tive essa autorização de lideranças locais. Para que desde o ano passado pudéssemos levar a palavra de Deus e ações sociais da nossa igreja e parceiros. A região norte de Campo Grande precisa muito de uma atenção mais efetiva do Poder Público, seja no combate à pobreza, quanto a assistência para que pessoas de áreas carentes tenham acesso a oportunidades”, cita Anderson Alves, fundador da Ong ‘Juntos por Um Propósito’, aberta em 2008.