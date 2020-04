Paranaíba recebe 10 leitos de UTI para combate ao covid-19

A inauguração de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa de Paranaíba, nesta terça-feira (28), tornou a cidade referência no atendimento de alta complexidade na microrregião. Em meio a pandemia do novo coronavírus, a ativação dos leitos mostra agilidade do poder público em estruturar os sistemas de saúde para o combate ao novo vírus.

O bloco do UTI da Santa Casa foi estruturado com recursos de R$ 569,4 mil da Prefeitura Municipal, que contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e do Ministério Público Estadual (MPMS).

“Fizeram em tempo recorde a montagem dos 10 leitos de UTI”, destacou o secretário da SES, Geraldo Resende, que participou da inauguração. “O prefeito Ronaldo de pronto atendeu nossos chamados e Câmara de Vereadores fez todos esforços para a ativação. Agora, vamos lutar para que toda essa estrutura que está sendo construída para o combate ao coronavírus seja mantida após a pandemia”, completou.

Para o prefeito Ronaldo José Severino de Lima a melhoria do sistema de saúde de Paranaíba é “uma das mais importantes conquistas do município”. “Até pouco tempo retirávamos pacientes que precisavam de UTI para outras cidades. Agora podemos atender aqui. Esperamos que essa UTI fique definitiva no município”, ressaltou o gestor.

Com homenagem ao médico Péricles Brandão, que atuou 32 anos na cidade, a inauguração dos leitos hospitalares ainda contou com a presença do deputado estadual João Henrique Catan e da secretária municipal de Saúde, Débora Queiroz.

Coronavírus

Em Paranaíba, dados do boletim epidemiológico mostram que houve a ocorrência de um óbito no município, além de dois casos confirmados e dois casos em investigação.

De acordo com a informação disponibilizada pela Secretaria de Estado de Saúde, no site coronavírus.ms.gov.br, o município receber do Governo do Estado, para ações e serviços de saúde o total de R$ 903,5 mil. Além disso, referente à portaria 480 do Governo Federal, o município recebeu o montante de R$ 40,4 mil do Ministério de Saúde para combate ao coronavírus e R$ 634,5 mil referente a portaria 774 (09 de abril).

Foram disponibilizados ao município 256 frascos de álcool em gel, 1,3 mil luvas, 100 aventais, 200 máscaras, 600 toucas e 1,6 mil litros de álcool líquido. Além disso, na Santa Casa de Paranaíba, onde foram instalados os 10 leitos, a unidade hospitalar recebeu 12 mil luvas, 10 mil máscaras, 10 mil toucas, 600 litros de álcool líquido e 200 sapatilhas.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)