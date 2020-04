Olimpíada de Tóquio pode ser cancelada, diz Comitê

Os Jogos Olímpicos de Tóquio adiados para 2021 devido ao novo coronavírus (covid-19) podem ser cancelados caso a pandemia não esteja controlada até lá.

Em entrevista nesta terça-feira (28) ao jornal japonês Nikkan Sports, o presidente do Comitê Organizador, Yoshiro Mori, disse que a Olimpíada não pode ser adiada novamente para depois de 2021.

“Nesse caso [de pandemia não controlada], ela será cancelada”, afirmou. “No passado, quando houve problemas como a guerra, o evento foi cancelado. Desta vez, estamos lutando contra 1 inimigo invisível”, acrescentou.

Mori também disse que “Esta é uma aposta para a humanidade. Se o mundo triunfar sobre o vírus e podermos realizar as Olimpíadas, nossos Jogos serão muito mais valiosos do que qualquer outra Olimpíada do passado”.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Poder 360)