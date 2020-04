Moradores pedem socorro após três dias de vandalismo

Em Dourados, a Associação de Moradores do Ceper do BNH III Plano está pedido medidas preventivas para garantir a proteção dos moradores da região.

Conforme informado pela presidente da associação, Cristiane Sisto, entre os dias 21 e 23 de abril, vândalos furtaram toda a fiação elétrica do Ceper e destruíram o transformador de energia do local. A Guarda Municipal foi acionada, mas os responsáveis ainda não foram localizados.

Nas redes sociais, a campanha “Basta de vandalismo! O Ceper III Plano pede socorro. Segurança já!” é compartilhada por moradores locais devido à insegurança instalada na região.

A Associação de Moradores do Ceper do BNH III Plano, solicitou a Prefeitura Municipal à revitalização das demais dependências, que é de responsabilidade do município, visto que está abandonado há muitos anos, e tem sido utilizado por vândalos e usuários de drogas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)