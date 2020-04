Manifesto da ACP pede aprovação do Novo FUNDEB Permanente

Nessa semana, a ACP, Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública, ressalta a importância do trabalho dos professores e professoras brasileiros e do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação) para a plena implementação da Educação Escolar Básica Pública Brasileira. A medida vem em um momento que a NTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) realiza uma série de ações para chamar a atenção para a importância de se defender e promover a Educação Pública

Com prazo de validade a vencer em 21 de dezembro de 2020, o FUNDEB precisa ser tornado permanente na Constituição Federal, com a aprovação da PEC 15/2015 até junho próximo, defende a entidade. Segundo a ACP, é por meio dessa fonte de financiamento que todas as políticas e programas da Educação Pública brasileira tornam-se viáveis.

São bandeiras do sindicato, a implementação do Plano Nacional de Educação, a verdadeira valorização profissional através da política do Piso 20h, o atendimento da população brasileira no maior serviço público do país depende da renovação do FUNDEB.

No Dia da Educação, 28 de abril, o manifesto da ACP em defesa da escola pública cobra:

1- Votação do Novo FUNDEB Permanente já!

2 – Respeito e valorização dos trabalhadores da educação pública brasileira.

3 – Garantia de acesso à Educação Pública Básica para todos os brasileiros e brasileiras.

4 – Manutenção da política de valorização por meio do Piso 20h.

5 – Condições de trabalho dignas e adequadas para os/as educadores/as. 6 – Respeito à Constituição Federal e à Democracia.

7 – Implementação das metas do PNE – Plano Nacional de Educação.

Nesse tempo de pandemia, com isolamento social e crise, a importância do trabalho de professores e professoras fica ainda mais evidente. A Educação Escolar é essencial ao desenvolvimento humano e da sociedade.

(Texto: Danilo Galvão com informações da Assessoria da ACP)