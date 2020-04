Jorge Jesus entra na mira do Newcastle

Com os rumores da compra do Newcastle por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, do príncipe Mohammad Bin Salman, as especulações do mercado da bola vem crescendo a cada dia. Desta vez, o nome comentado é o do técnico Jorge Jesus, do Flamengo.

O português está cumprindo quarentena em Portugal e a negociação com o Rubro-Negro para uma renovação ainda está aberta. Além do distanciamento, a crise financeira, causada pela pandemia do coronavírus, também está dificultando um acordo.

Como o seu contrato vai apenas até junho e os valores não são baixos, a permanência do comandante campeão brasileiro e da Libertadores no Brasil é incerta.

Com isso, Jesus foi avisado de que o clube inglês gostaria de contar com ele para iniciar esta nova era do time. Além dele, o argentino Maurício Pochettino, atualmente desempregado, também é cotado.

