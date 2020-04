Homem é preso após usar auxílio emergencial para comprar drogas

Um homem de 24 anos foi preso ao ser abordado por dois policiais, ele carregava tabletes de drogas e confessou ter usado o dinheiro do auxílio emergencial, montante disponibilizado pelo governo a fim de dar suporte as famílias carentes durante à pandemia do novo coronavírus.

O caso aconteceu em um posto de gasolina em Itaipava, no Rio de Janeiro, o rapaz, que estava acompanhado do irmão adolescente, afirmou que a droga era dele e foi levado para a 05ª DP (Petrópolis). Segundo informações do jornal ‘Extra’, em depoimento, o rapaz disse que a droga era para consumo próprio, relatou que está desempregado e recebeu recentemente o auxílio emergencial de R$ 600 e comprou os entorpecentes.

Em seu depoimento, ele admitiu que tinha ido junto com o irmão comprar a droga e que pagou R$ 50 por cada tablete de maconha.

O rapaz foi autuado em flagrante por porte de droga para consumo pessoal e corrupção de menores. Ele pagou fiança e foi liberado. O irmão adolescente foi ouvido como testemunha, na presença do pai, e também liberado em seguida.

(Texto: Karine Alencar)