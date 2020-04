Governo dos EUA divulga vídeos oficiais de OVNIs

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou na segunda-feira (27) três vídeos que, de acordo com o órgão do governo, mostram pilotos da Marinha interagindo com “fenômenos aéreos não identificados” — em outras palavras, Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Duas das filmagens são de janeiro de 2015 e a outra de novembro de 2004, mas as três tinham vazado em anos passados. Em setembro de 2019, o Pentágono atestou a sua veracidade.

Os vídeos mostram pilotos da Marinha dos Estados Unidos perseguindo objetos voadores não identificados, filmados com câmeras de infravermelho, que se moviam em velocidade hipersônica, a milhares de pés acima da Terra, sem asas, motores ou sinais visíveis de propulsão.

Em dois deles, é possível ouvir oficiais do governo admirando a velocidade dos objetos. Um deles sugere que pode se tratar de um drone.

Joseph Gradisher, porta-voz do vice-chefe de operações navais da Marinha, já havia declarado, no ano passado, que não houve qualquer edição nas gravações e que os objetos ainda não foram identificados como qualquer tipo conhecido de aeronave.

Não é possível dizer que tais objetos sejam domínios de “alienígenas”. No entanto, como apontou o The New York Times, na época da divulgação dos vídeos, é estranho que objetos “apareçam repentinamente a 80.000 pés e depois sejam arremessados em direção ao mar, estacionando a 20.000 pés e pairando”.

