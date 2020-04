Em quase 2 anos, dólar apresenta a maior queda de 2,59%

o Ibovespa subiu 3,93%, a 81.312,23 pontos

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, atingiu a máxima após seis semanas e nesta terça-feira (28) conseguiu fechar acima dos 80 mil pontos. Já o dólar sofreu a mais forte queda em quase dois anos, encerrando a sessão com 2,59% negativos.

A moeda norte-americana à vista fechou em queda de 2,59%, o que representa R$ 5,5172 na venda. É a mais intensa depreciação desde 8 de junho de 2018 (-5,59%).

Na mínima do dia, a cotação desceu a R$ 5,4720, baixa de 3,39%. Na B3, o dólar futuro recuava 2,37%, a R$ 5,5230, às 17h06min.

Com uma escalada das ações do setor financeiro, o Ibovespa subiu 3,93%, a 81.312,23 pontos, máxima de fechamento desde 13 de março. O volume financeiro da sessão somou R$ 27,25 bilhões.

As preocupações do mercado com ruídos políticos recentes perderam força, enquanto as atenções se voltaram para a melhora da expectativa globais com a retomada econômica pós-coronavírus.

Apesar de um tom menos negativo no mercado, as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do país seguem piorando. A Moody’s passou a prever queda de 5,2% no PIB de 2020, contra previsão anterior de recuo de 1,6%.

E o UBS piorou sua estimativa para retração, de 2% para 5,5%. O banco ainda afirmou que no pior cenário avaliado, a economia poderá recuar até 10,1% este ano.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)