Com R$ 10,2 milhões investidos, Selvíria terá o primeiro sistema de esgoto tratado

Com investimento de R$ 10,2 milhões, o município de Selvíria vai receber a primeira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e rede coletora de esgotamento sanitário, feito pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O valor destinado à obra faz parte do Programa Avançar Cidades.

Conforme o Departamento de Projetos da empresa, a nova ETE terá capacidade para tratar até 10 litros por segundo de esgoto bruto. O sistema deverá ser reator UASB. O recurso também será utilizado na construção de 17,3 km de rede coletora de esgotamento e 812 ligações domiciliares.

O prefeito José Fernando Barbosa dos Santos, e o supervisor da unidade Sanesul, Marcos Francisco Martins, estiveram recentemente no local onde deverá ser construída a Estação, para acompanhar o levantamento planialtimétrico georreferenciado da área.

“Com a coleta e o tratamento de esgoto em Selvíria, vamos melhorar as condições sanitárias locais, garantindo a conservação dos recursos naturais e promovendo a qualidade de vida da população”, comentou o supervisor.

Atualmente, os moradores utilizam fossas sépticas sem nenhum tipo de tratamento, o que aumenta os riscos de poluição e condições inadequadas da saúde no ambiente local.

O prefeito José Fernando diz que esta é uma das maiores obras públicas que o município já recebeu. “É um grande projeto que vamos colocar em prática. Esse investimento vem ao encontro de nossa necessidade, pois oferecerá mais saúde e qualidade de vida para os moradores. Estamos ansiosos para ver isso tudo acontecer”.

O município está inserido na próxima etapa do Avançar Cidades, viabilizado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)