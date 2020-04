Casos de coronavírus em MS chega a 240 nesta terça-feira

Nesta terça-feira (28), os casos do novo coronavírus no Estado de Mato Grosso do Sul, chegaram a 240. Dois novos exames testaram positivo nesta terça. Além dos novos casos, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não para de monitorar casos suspeitos, atualmente, 38 casos estão sob avaliação. As informações são do boletim epidemiológico de hoje.

Destes 240 casos confirmados, 93 estão em isolamento domiciliar, 124 pessoas estão recuperadas. 14 estão internados, sendo seis em hospitais públicos e oito em hospitais privados. Foram registrados nove óbitos.

Das 846 amostras coletadas no Drive-Thru Covid-19 em Campo Grande, 822 deram negativo e 24 deram positivo. Os dois casos novos são de duas mulheres de Campo Grande, de 39 e 35 anos, notificadas no dia 24 de abril.

Os 38 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

Casos no Brasil

Até ontem segunda-feira (27), o Brasil havia registrado 66.501 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19), com um aumento de 4.613 pessoas contaminados nas últimas 24 horas, a contar de domingo para segunda. Já o número de mortes subiu para 4.543, com 338 novos óbitos sendo registrados. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (27).

