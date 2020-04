Brasil ultrapassa 70 mil infectados por coronavírus e mortes chegam a 5 mil

O Brasil atingiu a marca de 71.886 contaminados pelo novo coronavírus (Covid-19) e as mortes já chegam a 5.017. De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira (28), nas últimas 24 horas, foram registradas 5.385 novos casos da doença e 474 óbitos, batendo um novo recorde.

Desse total, 34.325 estão em acompanhamento e 32.544 já foram recuperados, deixando de apresentar os sintomas da Covid-19.

São Paulo continua como epicentro da pandemia no Brasil, com 2.049 falecimentos registrados. Em seguida está o estado do Rio de Janeiro, com 738; Pernambuco, com 508; Ceará, 403 e Amazonas, 351.

Além disso, também foram registradas mortes no Maranhão, com 145; Pará, com 129; Bahia, com 86; Paraná, com 77; Minas Gerais, 71; Espírito Santo, 64; Paraíba, 53; Rio Grande do Norte, com 48; Rio Grande do Sul, com 45; Santa Catarina, 44; Alagoas, 36; Distrito Federal e Amapá, com 28 óbitos cada estado; Goiás, 27; Piauí, com 21; Acre, 16; Sergipe, Mato Grosso e Rondônia, com 11 cada; Mato Grosso do Sul, com nove; Roraima, com seis e Tocantins, com duas mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti)