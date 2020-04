Semana começa com predomínio de sol e baixa umidade do ar

A segunda-feira (27) inicia a semana com muito calor, tanto na Capital, como no interior do Estado. Os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 36°C, com tendência a estável. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O tempo continua com uma grande massa de ar seca sobre todo Mato Grosso do Sul, e os valores de umidade relativa do ar continuam baixos. Os índices podem variar entre 85% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A recomendação é tomar bastante líquido, evitar exercícios físicos entre as 10h e 16h, umidificar ambientes e redobrar o cuidado com crianças e idosos.

(Texto: Karine Alencar)