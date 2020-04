SED compra 136,8 mil máscaras para servidores das escolas estaduais

Para a prevenção do novo coronavírus (Covid-19) em MS, a Secretaria de Estado de Educação (SED) comprou 136,8 mil máscaras para os servidores das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE). Foram investidos R$ 218.880 para a compra de 2.736 caixas (com 50 máscaras em cada uma delas).

Eles serão encaminhados para as escolas da REE, que operam em regime de escala desde o início do período de suspensão das atividades presenciais no último dia 23 de março.

Desde a mudança no funcionamento das escolas, os alunos passaram a estudar de forma remota, com acesso à internet ou auxílio de material impresso, para não interromper o calendário escolar de 2020. Enquanto isso, as unidades escolares da Rede seguiram abertas, mas com o funcionamento reduzido e restrições de atendimento presencial, salvo situações de recebimento de documentos ou materiais.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)