Saque de auxílio emergencial começa a ser liberado hoje

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (27), o saque do auxílio emergencial, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O depósito de forma parcial do benefício, foi uma medida tomada pela instituição para reduzir o número de pessoas nas agências e lotéricas e, assim, evitar aglomerações.

O montante de R$600,00 creditado na poupança digital já podiam ser utilizados por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Aos que indicaram conta bancária anterior ou recebeu os R$ 600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque.

Veja o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro. 28 de abril – nascidos em março e abril. 29 de abril – nascidos em maio e junho. 30 de abril – nascidos julho e agosto. 04 de maio – nascidos em setembro e outubro. 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro.

(Texto: Karine Alencar com a Agência Brasil)