Prefeitura sinaliza ruas dos bairros de Campo Grande

Atendendo as solicitações da população, a Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) está realizando os trabalhos de sinalização horizontal nos bairros da Capital.

A equipe já sinalizou ao longo da Rua do Franco; Rua Itatiaia, Vila Almeida e Bairro Santo Antônio; Rua Antônio Pinto de Barros, Bairro Tiradentes; Rua Charlotte e Rua Expedicionário Alcindo Chagas- Aero Rancho.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, a Prefeitura de Campo Grande continua com os trabalhos de sinalização horizontal nos bairros da Capital e também na região central.

“Estamos atendendo todos os pontos que precisam da ordenação no trânsito, e nos bairros principalmente. Os movimentos têm aumentado em todas as regiões de Campo Grande e não podemos deixar de fazer esses serviços tanto nos bairros com no centro. Mesmo com a pandemia do corona vírus, a gente tem sinalizado as vias para evitar os acidentes”, frisou Janine.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)