Mulher é presa após agredir vítima no centro da capital

Na madrugada deste domingo (26.04), uma equipe de rádio patrulha do 1º Batalhão realizava rondas preventivas nas imediações do camelódromo quando foram solicitados por um homem que havia acabado de ser roubado.

Ele relatou aos policiais que caminhava pela Rua Anhanduí quando foi surpreendido por um casal e, enquanto o autor o derrubou no chão, lesionando a vítima nos braços e pernas, a mulher em posse de uma faca, subtraiu sua carteira e celular, em seguida a dupla fugiu do local levando os pertences roubados.

Em uma rápida ação, a equipe policial localizou a autora, 29 anos, no cruzamento da Rua João Rosa Pires com Avenida Ernesto Geisel, em sua posse os policiais localizaram o celular da vítima. Ela confessou a autoria do crime e detalhou que após o roubo retirou apenas o dinheiro em seguida se desfez da carteira e com o valor teria comprado uma porção de pasta base de cocaína.

A mulher indicou aos policiais o paradeiro do segundo envolvido porém a vítima ficou confusa ao confirmar sua participação no roubo. As partes foram encaminhadas até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro onde foram apresentadas à autoridade policial de plantão, sendo que a autora foi autuada em flagrante em delito.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da PM)