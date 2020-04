Maia defende permanência de Paulo Guedes no cargo

Durante essa última semana tem se falado bastante de uma possível saída de Paulo Guedes. Em questão à isso Rodrigo Maia (DEM-RJ) deu sua opinião e defendeu a permanência do economista.

Nessa segunda-feira (27), após ser questionado sobre provável saída de Guedes, Maia diz: “No meio de uma pandemia, troca de ministros sempre gera insegurança. Você tem dois ministros que têm ainda credibilidade na sociedade e um terceiro, Paulo Guedes, que também tem credibilidade na sociedade. Tive alguns conflitos com ele nas últimas semanas, mas isso não me coloca aqui apenas para criticá-lo, ele tem credibilidade”.

Para Maia, uma mudança agora pode ser interpretada de forma negativa pela sociedade. “Acho que ele (Guedes) tem tentado colaborar da forma que ele acredita, por isso que muitas vezes a gente diverge, mas diverge do ponto de vista das ideias, não do pessoal. O que a gente espera é que, com menos turbulência, todos juntos possam construir um caminho para que o Brasil possa superar essa crise, com um dano menor.”

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)