Justin Bieber e outros astros se reúnem contra coronavírus

Astros canadenses da música se reuniram virtualmente, para produzir um especial, para ajudar as vítimas do novo coronavírus.

Justin Bieber, Avril Lavigne, Michael Bublé, Bryan Adams, Drake, Céline Dion, Shania Twain, Ryan Reynolds e Will Arnett realizaram a ação “Stronger Together, Tous Ensemble”, para arrecadar dinheiro para o “Food Banks Canada”, uma organização de caridade do país da América do Norte.

Os cantores fizeram uma versão da canção “Leon on Me”, de Bill Withers, que faleceu no começo de abril. Geddy Lee, baixista, vocalista e tecladista do “Rush”, também marcou presença na apresentação. Essa foi a primeira aparição do músico depois da morte do baterista e companheiro de banda, Neil Peart.

Durante a apresentação, os astros da música enviaram mensagens de apoio aos profissionais da saúde. Essa nova versão de “Leon on Me” já está disponível nos serviços de streaming e o dinheiro arrecadado com a faixa será usado para ajudar no combate ao coronavírus.

(Texto: Famosidades)